Öğrencilerden hayvan bakımevine ziyaret

Kocaeli'nin çeşitli okullarından 2 bin 220 öğrenci, Gebze ve Kandıra'da bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevleri'ni ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezleri ile sokak hayvanlarının bakımını yapıyor. Gebze ve Kandıra'da hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevlerini, Kocaeli'nin çeşitli yerlerindeki 52 okuldan 2 bin 220 öğrenci ziyaret etti. Öğrencilere Sokak Hayvanlarıyla Doğru İletişim Eğitimi verildi. Eğitim sonunda öğrencilere Hayvanlarla Doğru İletişim Kitabı hediye ediliyor. Hayvanlarla Doğru İletişim sunumunda, köpekler ile ilgili genel bilgiler, sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılması gerektiği, neden saldırdıkları ve saldırma durumunda neler yapılması gerekenler aktarılıyor. Ayrıca geçici bakımevi hakkında genel bilgiler, sokak hayvanlarına bakımevinde yapılan işlemler ve neden yapıldığı hakkında bilgiler veriliyor. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, geçici bakımevine ilçe belediyeler tarafından getirilen sokak hayvanları, tedavisi gerçekleştirilip başka bir sorunları var ise öncelikle tedavileri yapılıp daha sonrasında aşılanıp ve işaretleniyor. Hayvanlar, isteyen vatandaşlara sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyenler hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından son kontrolleri yapılarak ilçe belediyelerin yakalama-toplama ekiplerine teslim edilerek alındıkları ortama tekrar bırakılıyor. Bakıma muhtaç ve hasta hayvanlar, geçici bakımevi veteriner hekimleri tarafından itina ile bakımları yapılıyor.