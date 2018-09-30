Öğrencilerin Kent Kartları hazır

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli sınırları içindeki öğrencilere indirimli yeni öğrenci Kent Kartı verildi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde başlatılan çalışmalarla eylül ayı içerisinde KOÜ Umuttepe Kampüsü, İzmit fuar içi merkez ve Gebze ofislerinden dağıtılmak üzere 11 bin 100 öğrenci için indirimli öğrenci seyahat kartı düzenlendi. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardaki öğrencilere ve AÖF öğrencilerine de 13 bin 500 adet indirimli öğrenci seyahat kartı verildi.

Büyükşehir Belediyesi ve KOÜ arasında yapılan protokolle bilgileri alınan 8 bin 593 yeni öğrenci adına indirimli öğrenci kartları önceden hazırlandı. Öğrencilerin yeni kartları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun temenni mektubunun da bulunduğu ve öğrenciler için hazırlanan ulaşım broşürüyle birlikte antetli zarf içinde teslim ediliyor. Yüzde 80'inin tamamlandığı dağıtım çalışmalarına, il genelindeki öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için gereken hassasiyet gösterilerek hızla devam ediliyor.