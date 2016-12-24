Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 11:38

Öğrencinin altında kaldığı duvarın yıkılma anı kameralara yansıdı

Öğrencinin altında kaldığı duvarın yıkılma anı kameralara yansıdı

24 Aralık 2016 11:38

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün sabah eski bir evin duvarının yıkılarak yoldan geçmekte olan bir öğrencinin yaralanmasına neden olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Körfez ilçesinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iki lise öğrencisin kaldırımda yürürken kullanılmayan eski bir evin yanından geçtikleri sırada evin duvarının öğrencilerin üzerine yıkılması çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki öğrenci yürürken bir anda duvar yıkılıyor ve bir öğrenci kurtulurken yanındaki arkadaşı yıkılan duvarın altında kalıyor olayı gören çevredeki insanların yardıma koştuğu gözleniyor. Yıkılma sonrasında enkaz altındaki yaralı öğrenci itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmış sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından tedavisi için hastaneye götürülmüştü. Olay sonrası ev sahipleri gözetimin de tamamen yıkılan binanın yeri temizlenerek tel örgü çekildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç