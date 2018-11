Öğrenme Şenliğinde mucitler hünerlerini sergiledi

Belsa önünde gerçekleşen etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Renkli görüntülere sahne olan öğrenme şenliğinde kurulan stantlarda okullar, Halk Eğitim Müdürlüğü, İZMEK kursiyerlerinin birbirinden ilginç eserleri sergilendi.

Etkinliğin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “Çocuklarımızın en güzel koşullarda, en güzel eğitimleri almaları için çalışıyoruz. Bu etkinlik, çocuklarımızın öğrenerek neler ortaya çıkarabileceklerini göstermeleri bakımından önemlidir. Tüm projelerimizde bizlere destek olan İzmit Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrenme adına atılan her adımın hem insanlığa hem de geleceğe atılan bir adım olduğuna değinen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, “Atalarımız büyük uygarlıklar kurdu. Selçuklu, Osmanlı hep bilgiyi, ilimi, fenni önde tuttu. O dönemin devlet adamları en az 3-4 dil bilen, sanatla ilgilenen, astronomi, matematik biliyordu. Cumhuriyetimizin 95. yılını kutluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de genç cumhuriyeti hep öğrenmeyle, bilimle, fenle yönlendirmiş, sözlerini bu ağırlıkta kullanmıştır. Atalarımızın işaret ettiği bu yolda bugün hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu tarihten itibaren Milli Eğitim bütçesine büyük önem verildiğini anlatan Doğan, “Daha önce hep savunma bütçesi öndeydi. Okullara fiziki ve teknolojik destekler kat kat arttı. 2003 yıllarında okulları gezerken tek bir tepegözü arayan müdürlerimiz vardı. Şuanda bütün okullarımızda her türlü teknolojiyi bulunduruyoruz. Öğrenme, eğitim, öğretim en güzel şekilde olsun diye uğraşıyoruz. Eğitime destekleri gönülden veriyoruz. Öğrenme deyince akan sular duruyor. Ülkemizin ilelebet var olması ancak eğitimle olur” şeklinde konuştu.

İZMEK kurslarının halk üniversitesi gibi faaliyet gösterdiğini anlatan Doğan, “Geçen yıl 25 bin civarında öğrencimiz vardı. Okullarımıza da asli görevimiz olmamasına rağmen her türlü desteği veriyoruz. Okul hizmet masasını ilk biz kurduk. 5 yıldır sadece okulların ufak tefek tamirlerine destek veriyoruz. Çünkü okullarımızda çocuklarımız var, ülkemizin geleceği var. Bugünkü bu etkinlik her yaşta, her an öğrenmeye teşvik eden bir etkinliktir. Bununla ilgili hükümetimiz bir genel müdürlük kurdu. Daha çok okumalı, öğrenmeli, araştırmalı ve daha çok düşünmeliyiz. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümüne rastlayan bugünlerde, eğer dünyanın en büyük havaalanını yapabiliyorsak, insansız hava araçlaırnı yapabiliyorsak ve buna benzer birçok şeyi becerebiliyorsak yarınlarda çok daha iyilerini yapacağız. Genlerimizde ve inancımızdaki okuma ve öğrenmeyle ilgili o güzel güçlerden faydalanacağız. Yarınlarımız daha çağdaş, daha bilen, daha okuyan, daha bilinçli ve tabi ki daha güçlü bir Türkiye ve daha emin adımlarla geleceğe yürüyen bir Türkiye olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından stantları gezen Başkan Doğan, öğrencilerle yakından ilgilendi. Sergide genç mucitler tarafından hazırlanan projeler ilgi gördü.