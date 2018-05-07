Öğretmen ile öğrencisi yazdıkları kitapları imzaladı

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde devam eden 10. Kocaeli Kitap Fuarı adeta yazarlar geçidine döndü. İlk kitabının heyecanını yaşayanlar, okurken yazar olanlar da fuarda yerini aldı. Bunlardan biri de İzmit Ulugazi İlkokulu öğretmenlerinden Jale Gül Kaçmaz ve öğrencisi Esila Su Özkol oldu. Kaçmaz, sınıftaki 34 öğrencisiyle birlikte kaleme aldığı “Her Telden” şiir kitabıyla öğrencisi Esila Su Özkol da “Su Gibi Hikayeler” isimli ilk kitabıyla fuarda yerini aldı.

Fuara ilk defa bir öğretmen ile öğrencisinin birlikte katıldığını dile getiren Jale Gül Kaçmaz, “Bir çocukluk hayalimi öğrencimle birlikte gerçekleştirdim. Hem öğrencimin kitabının hem de kendi kitabımın heyecanını yaşıyorum. Sanıyorum bu Türkiye’de bir ilk. Bunu başarmış olmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. Bu fırsatı sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

8 yaşında ilk kitabını çıkaran Esila Su Özkol ise Kocaeli Kitap Fuarı’na yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Öğretmenimin yazar olmayı çok istediğini bilmiyordum. Ama beni kitap yazmam konusunda çok cesaretlendirdi. Çok güzel bir duygu. Herkese kitap yazmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.