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24 Kasım 2017 17:08

Öğretmenlere 24 Kasım’a özel anlamlı hediye

Gebze Belediyesi tarafından toplamda 103 okulda görev yapan 4 bin 100 öğretmene, Yazar Mümin Sekman’nın ‘Her Şey Seninle Başlar’ kitabı hediye edildi.

Öğretmenlere 24 Kasım’a özel anlamlı hediye

24 Kasım 2017 17:08


Gebze Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü münasebetiyle Gebze’de görev yapan 4 bin 100 eğitimciye Mümin Sekman’ın, ‘Her Şey Seninle Başlar’ isimli kitabı hediye edildi. Öğretmenler günü münasebetiyle yazar Mümin Sekman öğretmenler gününe özel “Her Şey Seninle Başlar” isimli bir seminer verdi. 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanı’nda bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen seminerin sonunda katılımcı öğretmenlere Mümin Sekman’nın “Her Şey Seninle Başlar” isimli kitabı hediye edildi. Gebze Belediyesi tarafından toplamda 103 okulda görev yapan 4100 öğretmene okullar ziyaret edilerek Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in selamları ve öğretmenlere günü tebrik mesajı iletildi ve Mümin Sekman’nın “Her Şey Seninle Başlar” kitabı hediye edildi.




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