Öğretmenlere, Öğretmenler Günü’nde özel jest

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında öğrencilere bisiklet dağıtımı sırasında öğretmenlere söz vermiş, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sizlere de birer bisiklet vereceğiz’ demişti. Başkan İsmail Baran 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde verdiği o sözü tuttu. 2 bin öğretmene verilmek için hazırlanan bisikletlerden kırk bir tanesi, Yarımca Ortaokulu’nda düzenlenen tören ile öğretmenlere teslim edildi. Törene; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Yarımca Ortaokulu Müdürü Alparslan Dalkılıç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Başkan İsmail Baran’a teşekkür ederek, “Geçen sene bir öğretmenimiz öğrencilere bisiklet dağıtımı sırasında ‘bize bisiklet yok mu?’ demişti. O öğretmenimizin bir lafı iki olmadı. Başkanımız söz dedi ve sözünü tuttu” dedi.

Başkan İsmail Baran’a yaptığı jestten dolayı teşekkür eden İbrahim Okutan, öğretmenle de seslenerek, “Bugün ayrı bir gün. Bu mesleğin bir ferdi olarak ‘iyi ki öğretmen olmuşum’ demişimdir. Mesleğimle gurur duyuyorum. En sevdiklerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerin gününü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Başkan İsmail Baran ise, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, “Çok kutlu bir vazife yapıyorsunuz. Sizlerin yetiştirdiği bu fidanlar, geleceğin belediye başkanları, kaymakamları, öğretmenleri, idarecileri olacak. Ülkemizi bunlar muhasır medeniyet seviyesi yükseltecek. Biz eğitime işte bu yüzden büyük önem veriyoruz. Okullardan gelen talepleri inanın geri çevirmiyoruz. Öğretmenler gününde çam sakızı çoban armağanı olsun dedik; birer bisiklet hediye ettik. Tabi her sene 5. Sınıf öğrencilerimize veriyoruz, bu sene de vereceğiz. 2 bin öğretmenimize bu bisikletleri dağıtacağız. İlk olarak buradan başladık” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmenlere bisikletleri takdim ederken, Okul Müdürü Alparslan Dalkılıç ve öğretmenler Başkan İsmail Baran’a jestinden dolayı teşekkür etti, çiçek takdim etti.