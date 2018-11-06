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Okul arkadaşları Fenerbahçeli Koray'ı unutmadı

Fenerbahçe derbisi öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener için okul arkadaşları, öğrenim gördüğü sınıfta anma programı düzenledi.


Koray Şener, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi stadyumda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Koray'ı okul arkadaşları ve öğretmenleri unutmadı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen anma töreninde Koray'ın arkadaşları anılarını anlattı. Koray'ın fotoğraflarından oluşan slayt gösterimi yapılırken duygusal anlar yaşandı. Arkadaşlarının konuşmalarının ardından Koray'ın sırasına çiçekler eşliğinde fotoğrafı ve Fenerbahçe atkısı bırakıldı. Programa katılan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

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