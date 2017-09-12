Okul bahçelerinde yoğun çalışma

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından okullar açılmadan yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar bütün okulları kapsıyor. Tırpan yardımıyla bütün okulların bahçelerinde uzayan otların kesileceğini söyleyen yetkililer, “Mevsim sıcaklıklarının artmasıyla yabani ot ve çimlerin büyümesi artmıştır. Şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanında yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullar dada tırpan çalışması başlattık. Şuana kadar Tepeköy, Ayazma, Yahyakaptan, Şirintepe, Plajyolu mahallerindeki okulların tırpan çalışmaları tamamlanmış olup, diğer mahallerde devam etmektedir” açıklamasında bulundular.

Okullar açılıncaya kadar şehirdeki tüm okul bahçelerinin biçileceği kaydedildi.