Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 13:24

Okul bahçelerinde yoğun çalışma

İzmit Belediyesi tarafından kentteki okul bahçelerinde yabani ot ve çim biçme çalışması başlatıldı.

Okul bahçelerinde yoğun çalışma

12 Eylül 2017 13:24


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından okullar açılmadan yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar bütün okulları kapsıyor. Tırpan yardımıyla bütün okulların bahçelerinde uzayan otların kesileceğini söyleyen yetkililer, “Mevsim sıcaklıklarının artmasıyla yabani ot ve çimlerin büyümesi artmıştır. Şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanında yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi okullar dada tırpan çalışması başlattık. Şuana kadar Tepeköy, Ayazma, Yahyakaptan, Şirintepe, Plajyolu mahallerindeki okulların tırpan çalışmaları tamamlanmış olup, diğer mahallerde devam etmektedir” açıklamasında bulundular.


Okullar açılıncaya kadar şehirdeki tüm okul bahçelerinin biçileceği kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç