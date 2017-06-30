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30 Haziran 2017 19:56

Okul bahçesinde mahsur kalan engelliyi itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir okul bahçesinde oynayan çocuklar, kapı kilitlenince mahsur kaldı.

Okul bahçesinde mahsur kalan engelliyi itfaiye kurtardı

30 Haziran 2017 19:56

Engelli bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtarırken, diğer çocuklar duvardan atladı.


Olay, İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi’nde bulunan Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Mahallenin çocukları, oyun oynamak için okul bahçesine girdi. Ancak geri dönen çocuklar, ana giriş kapısının kilitli olduğunu fark etti. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan çocukları kurtarmak için hareke geçti. Engelli Yusuf K. kendi imkanları ile çıkamazken, diğer çocuklar duvardan atlamayı başardı. Engelli Yusuf için ise merdivenli itfaiye aracı devreye girdi. Okul bahçesine indirilen sepete binen Yusuf, dışarıya çıkartıldı. Engelli Yusuf kendisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Çocuklar daha sonra darbuka çala çala okulun önünden ayrıldı.




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