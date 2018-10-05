Okul bahçesinde üzerine demir kapı devrilen öğrenci ağır yaralandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ilköğretim okulu bahçesinde oyun oynarken üzerine okulun demir kapısı devrilen 1. sınıf öğrencisi ağır yaralandı. Çocuğun demir kapı altında kalma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Denizciler Mahallesi'ndeki Turgut Reis İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İ. (7), arkadaşlarıyla okul bahçesinde oynadığı sırada tuttuğu demir kapı aniden üzerine devrildi. Kilolarca ağırlıktaki demi kapının altında kalan çocuğu gören arkadaşlarının çığlıkları üzerine çevredekiler ve okul idarecileri olay yerine geldi. Mehmet Ali İ.'yi demir kapının altından çıkaran çevredekiler, durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.

7 yaşındaki öğrencinin durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaşındaki Mehmet Ali İ, ambulansla SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran minik öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay anı kameralara yansıdı

Öte yandan olay anı ise çevredeki bir binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, arkadaşlarıyla bahçede oynayan Mehmet Ali İ. demir kapının önüne gidiyor. Demir kapıyı tutarak arkasına geçmeye çalışan çocuk, bir anda devrilen kapının altında kalıyor. Olayı gören çevredekiler ise yardımına koşuyor. Olay sonrası veliler tarafından çekilen görüntülerde ise minik çocuğun, kanlar içinde yerde yattığı görünüyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Mehmet Ali İ. ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

"Çocuğun durumu ağırdı, ağzından kan geliyordu"

Olay sonrası minik öğrencinin ağır yaralandığını anlatan görgü tanığı Kenan Bozkurt, "Biz okulun önüne geldiğimizde vatandaşlar işaret ettiler girmeyin diye. Arabayı sağa çektik, peşimizden ambulans sesi geliyordu. Geldiğimizde çocuğu yerde gördük. Sonra çocuğu alıp götürdüler. Kapıyı çok hızlı geri çekmişler gördüğümüz kadarıyla, kapı raydan çıkınca çocuğun üzerine devrilmiş. Çocuğun durumu ağırdı ağzından kan geliyordu" dedi.