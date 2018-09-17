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Okul çevresinde zabıta nöbeti

Ders zilinin çalmasıyla birlikte İzmit Belediyesi Zabıtası okul önlerinde görev yapmaya başladı.


İzmit'te trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezinde, Kuruçeşme ve Bekirdere mahallelerinde önlerinde öğrencilerin giriş çıkış saatlerinde İzmit Belediyesi Zabıtası görev yapıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarını sağlayan zabıta ekiplerinin bu uygulaması en çok velileri rahatlatıyor. Veliler “Zabıta sayesinde çocuklarımız okula gidip gelirken endişelenmeyeceğiz” diyerek uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Zabıta yetkilileri uygulamanın okulların açık olduğu sürfe boyunca devam edeceğini söylediler.


İzmit Zabıtası ayrıca emniyet güçleriyle birlikte okul önlerinde, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de önlemlerini aldılar. Okul önlerindeki seyyar satıcılara karşı da gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

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