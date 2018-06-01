Okul Hizmet Masası, hizmete devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan ve Türkiye’de ilk olan Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarını sevindirmeye devam ediyor. Kurulduğu ilk günden beri okulların sayısız sorununa çözüm bulan Okul Hizmet Masası, Mayıs ayında da 20 eğitim kurumundaki eksikleri giderdi. Okullarda bir iş gününü geçmeyecek eksiklerin, sorunların giderilmesi için oluşturulan birimce 20 okulda yağmur oluk, çöp kova, basketbol potası, kale direkleri, elektrik priz tamir ve onarımları kapı boyama, bahçe çit tamiri, lavabo, fayans bakım onarımı yapıldı.

Çalışmaların devam edeceğini söyleyen yetkililer, “Okul Hizmet Masası olarak eğitim öğretime fayda sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dediler.