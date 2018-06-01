Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 14:02

Okul Hizmet Masası, hizmete devam ediyor

İzmit Belediyesi tarafından kurulan Okul Hizmet Masası, Mayıs ayında 20 okulda da çeşitli onarım ve yeni çalışmaları gerçekleştirdi.

Okul Hizmet Masası, hizmete devam ediyor

01 Haziran 2018 14:02


İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile kurulan ve Türkiye’de ilk olan Okul Hizmet Masası, eğitim kurumlarını sevindirmeye devam ediyor. Kurulduğu ilk günden beri okulların sayısız sorununa çözüm bulan Okul Hizmet Masası, Mayıs ayında da 20 eğitim kurumundaki eksikleri giderdi. Okullarda bir iş gününü geçmeyecek eksiklerin, sorunların giderilmesi için oluşturulan birimce 20 okulda yağmur oluk, çöp kova, basketbol potası, kale direkleri, elektrik priz tamir ve onarımları kapı boyama, bahçe çit tamiri, lavabo, fayans bakım onarımı yapıldı.


Çalışmaların devam edeceğini söyleyen yetkililer, “Okul Hizmet Masası olarak eğitim öğretime fayda sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç