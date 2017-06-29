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29 Haziran 2017 11:53

Okul Hizmet Masası tatilde de çalışıyor

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Okul Hizmet Masası tatilde de çalışıyor

29 Haziran 2017 11:53

Nevzat Doğan’ın talimatıyla oluşturulan Okul Hizmet Masası, çalışmalarına yaz tatilinde de devam ediyor.


Okulların tatile girmesine rağmen faaliyetlerin eskisi gibi planlı şekilde devam ettiğini söyleyen yetkililer, “Okullarda 1 iş gününü geçmeyecek eksikleri gideriyoruz. Birimimize okullardan gelen talepler, titizlikle değerlendirilip belirli bir plan çerçevesinde yerine getirilmektedir” dediler.


Okul Hizmet Masası tarafından İbni Sina İmam Hatip Orta Okulu’nda 2 sınıfın boyanması, İzmit Lisesi’nde çatı oluklarının temizliği, Mehmet Ali Paşa Kur’an Kursunda masa, dolap, sandalye, priz, tuvalet tamiratı, İnkilap Orta Okulu’nda sınıfların alçı tamiratı, Mehmet Akif İlkokulu’nda 2 sınıfın boyanması ve alçı işi yapıldığı bildirildi.




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