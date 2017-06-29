Okul Hizmet Masası tatilde de çalışıyor

Nevzat Doğan’ın talimatıyla oluşturulan Okul Hizmet Masası, çalışmalarına yaz tatilinde de devam ediyor.

Okulların tatile girmesine rağmen faaliyetlerin eskisi gibi planlı şekilde devam ettiğini söyleyen yetkililer, “Okullarda 1 iş gününü geçmeyecek eksikleri gideriyoruz. Birimimize okullardan gelen talepler, titizlikle değerlendirilip belirli bir plan çerçevesinde yerine getirilmektedir” dediler.

Okul Hizmet Masası tarafından İbni Sina İmam Hatip Orta Okulu’nda 2 sınıfın boyanması, İzmit Lisesi’nde çatı oluklarının temizliği, Mehmet Ali Paşa Kur’an Kursunda masa, dolap, sandalye, priz, tuvalet tamiratı, İnkilap Orta Okulu’nda sınıfların alçı tamiratı, Mehmet Akif İlkokulu’nda 2 sınıfın boyanması ve alçı işi yapıldığı bildirildi.