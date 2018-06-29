Okul Hizmet Masası, yaz tatilinde de çalışıyor

İzmit Belediyesi, okulların hizmetinde olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla kurulan ve Türkiye’de tek olan Okul Hizmet Masası tarafından eğitim kurumlarının sayısız eksiği gideriliyor. Masa tarafından okulların bir iş gününü geçmeyecek eksiklerinin giderildiğini söyleyen yetkililer, “Okular tatile girmesine rağmen bizim hizmetimiz devam ediyor. Bir ay içinde okul müdürlerinden gelen talepler doğrultusunda 30 eğitim kurumunda çeşitli tadilat ve tamirat işi yapıldı” dediler.