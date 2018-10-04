Okul kantinlerine sıkı denetim

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde okul kantinleri tek tek kontrol ediliyor. Denetimler esnasında ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, iş yerlerinin hijyen, temizlik, yasaklı ürünlerin satılıp satılmadığı ve ruhsat kontrolleri yapılıyor. İzmit sınırları içinde 100'e yakın okul kantini bulunduğunu söyleyen yetkililer şimdiye kadar 40'a yakın kantinin denetlendiğini birkaç hafta içinde büyün kantinlerin denetiminin tamamlanacağını söylediler. Denetimlerin okullar açık olduğu süre içinde sık sık denetleneceğini de söyleyen ilgililer “Denetimler kantin işletmecilerini cezalandırmak için değil, hizmet kalitesini yükseltmek, çocuklarımızın sağlığını korumak, haksız rekabeti önlemek, esnafı bilinçlendirmek ve okul kantinlerinin mevcut standartlarını iyileştirmeye yöneliktir. Şimdiye kadar yaptığımız denetimlerde önemli bir olumsuzluğa rastlanılmaması bizleri memnun etmiştir” dedi.