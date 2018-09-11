Okul öncesi trafik toplantısı

Kocaeli'nde 17 Eylül tarihinde binlerce öğrenci, 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemine başlıyor. Öğrencilerle birlikte servis araçlarının da trafiğe çıkmasıyla özellikle sabah ve akşam saatlerinde, ana arter üzerindeki okul çevrelerinde yoğunluklar yaşanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de İl Emniyet Müdürlüğü trafik denetleme ekipleriyle birlikte, yaşanacak olan yoğunluğun azaltılması ve şehir trafiğinin akıcı bir şekilde devam edebilmesi için yoğun bir mesai harcayacak. Okulların açılması öncesinde alınacak olan tedbirlerin belirlenmesi için “Trafik Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi. Koordinasyon toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükçü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ilgili şube müdürleri ve amirleri katıldı.