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Okul tadilatları için 1.5 Milyon TL destek

Körfez Belediyesi, ilçedeki okullardan gelen talep doğrultusunda başlattığı tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bugüne kadar 1,5 Milyon TL destek verildiğini belirtti.



Eğitime verdiği destekler ile örnek çalışmalara imza atan Körfez Belediyesi, her yıl okullarda boya, badana ve tadilat işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Okulların boya badana ve tadilat işlerini eğitim dönemi öncesinde büyük bölümünü tamamlayan ekipler, gelen talepler doğrultusunda diğer eksikleri de gidermek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Gelen talepleri belirli programlar dahilinde gerçekleştirildiği çalışmalarda, bugüne kadar boya ve küçük tadilatlar dışında 1,5 milyon TL'lik destek verildi.

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