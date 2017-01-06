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06 Ocak 2017 16:22

Okul yakınına devrilen ağaç korkuttu

Okul yakınına devrilen ağaç korkuttu

06 Ocak 2017 16:22

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir ilkokulun yakınına devrilen ağaç, o sırada derste olan öğrencileri ve durumdan haberdar olan velilerini korkuttu.
Olay Karamürsel’de bulunan Yalakdere İlköğretim okulunda öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulun yan kısmında bulunan selvi ağacı, bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle okul bahçesine yakın bir yere devrildi. Gürültü sonrası dışarı çıkan öğrenci ve öğretmenler bahçeye yakın bir yere ağacın devrildiğini gördüler. Daha sonra öğrencilerin haber vermesi üzerine okula gelen veliler ise okul yönetiminden bir olumsuzluk olmadığı bilgisini aldılar.
Konu hakkında bilgi veren okul yönetimi de okul çevresinde ve içerisinde bulunan bütün ağaçların bakımları ve budanmalarının yapılmış olduğunu, okul bahçesinde öğrencilere zarar verebilecek hiçbir ağacın olmadığını belirttiler.



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