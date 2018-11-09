Okula giren pitpull cinsi köpekten öğrencileri öğretmenleri kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir okulun bahçesine giren pitbull cinsi köpekten öğrenciler, öğretmenlerinin çabası ile kurtarıldı. Dışarıya çıkartılan köpek, polis ekipleri tarafından vurularak durduruldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1479. Sokak üzerinde bulunan Kocaetepe Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bahçe kapısı öğrenciler tarafından açık bırakılan okulun içine giren pitbull cinsi bir köpeği gören bahçedeki öğrenciler, panikle sınıflarına kaçarak durumu okul idaresine bildirdi. Daha sonra okul binasına giren köpeği gören öğretmenler ve okul idaresi, ellerine aldıkları paspas sopalarıyla köpeği dışarıya çıkartmaya çalıştı. Öğretmenler tarafından yaklaşık 15 dakika süren uğraşın ardından köpek, okul bahçesine çıkartılabildi.

Tekrar içeriye girmeye çalışan köpek polis tarafından öldürüldü

Okul bahçesinden çıkartılan köpek, yine içeri girmeye çalışırken, olay sırasında okulun bulunduğu sokaktan geçen polis ekipleri durumu fark etti. Olaya müdahale etmek isteyen polis ekipler tarafından tehlikeli hareketlerde bulunan köpek vurularak öldürdü. Telef olan köpek daha sonra belediye ekiplerince kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

“Hocam olmasaydı ben burada olmazdım”

Olay anını anlatan öğrencilerden Sudenur Çınardere, büyük panik yaşadıklarını ifade ederek, “Ben aşağıdaki yoldan okula geliyordum. Gelirken ben köpeği gördüm. Yanımdaki arkadaşla hemen karşıdaki aparmanın yanına saklandık. Ondan sonra köpek yukarıdan dolanarak parka gelmiş. Parkta da bir sürü öğrenci toplanmıştı. Ben de nöbetçi öğrenci olduğum için öğrencileri okula sokmaya çalıştım. Köpek sinirlenmiş. Ben öğrencileri içeri sokmaya çalışırken, köpek içeriye doğru koşmaya başladı. Birkaç kişiyle biz buraya koşup saklandık. Biz saklanınca bir hocamız, ‘Herkes içeri girsin' diye bağırmaya başladı. Bu arada köpek benim üstüme doğru koşmaya başladı. Göz göze geldik köpekle. Hocam olmasaydı ben burada olmazdım. Beni kurtaran hocam köpeği oyalarken, biz içeri girdik. İçeri girdikten sonra köpeği öldürülmüş. O sırada polisler buradan geçiyormuş. Çığlıkları duyunca köpeği öldürmüşler” dedi.