Okullar spor sahalarıyla renkleniyor

Eğitime katkı amacıyla çeşitli projeler gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri motive edecek çalışmaların yanında eğitim araçları ve mekanlarını da okullara kazandırmaya devam ediyor. Okullarda öğrencilerin rahatça spor yapabilmeleri için spor salonları yapan Büyükşehir, okul bahçelerini de renkli birer oyun alanı haline getiriyor. Bu kapsamda “Potasız Okul Kalmasın” projesi ile okul bahçelerine spor sahaları yapılarak öğrencilerin sporla iç içe olması sağlanıyor.

Çocukların ve gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimlerine büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, basketbol sahalarıyla öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlıyor. Saha kurulabilecek okulları belirleyerek çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, sahaları standart ölçülerinde düzenliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar toplam 400 okula açık spor sahası yapıldı. Okul bahçelerine yapılan bu sahalarda basketbol ve voleybol sporları yapılabiliyor. Sahalar, asfalt üzeri akrilik boya kaplanmasıyla oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi bu yılı içinde ise şimdiye kadar 93 okulda spor sahası çalışması gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında okulların 66'sının bahçelerine saha oluşturulması öncesi 6 bin 636 ton asfalt serildi. 89 okulda akrilik boya yapılırken, 86 okula birer takım basketbol potası, basketbol direği takıldı. Hayata geçirilen sahalar ile öğrencilerin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimine katkı sağlandı.