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12 Temmuz 2017 13:42

Okullara yardım yağdı

İzmit Belediyesi tarafından 2016-2017 eğitim sezonunda okullara yardım yağdırıldı.

Okullara yardım yağdı

12 Temmuz 2017 13:42


Belediyenin geri dönüşüm projelerine destek olan okullara bilgisayardan yazıcıya, ses sisteminden kırtasiye malzemesine kadar çok sayıda malzeme yardımında bulunulduğunu söyleyen İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri “ Türkiye’de tek olan proje kapsamında geçtiğimiz eğitim sezonunda okullara 5.675 paket fotokopi kağıdı, 1 adet bilgisayar, 13 adet laptop, 8 adet çok fonksiyonlu yazıcı ve 5 adet ses sistemi hediye edildi. Geri dönüşüm sayesinde hem okullara kazanıyor hem de devletimiz” dediler.




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