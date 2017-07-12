Okullara yardım yağdı

Belediyenin geri dönüşüm projelerine destek olan okullara bilgisayardan yazıcıya, ses sisteminden kırtasiye malzemesine kadar çok sayıda malzeme yardımında bulunulduğunu söyleyen İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri “ Türkiye’de tek olan proje kapsamında geçtiğimiz eğitim sezonunda okullara 5.675 paket fotokopi kağıdı, 1 adet bilgisayar, 13 adet laptop, 8 adet çok fonksiyonlu yazıcı ve 5 adet ses sistemi hediye edildi. Geri dönüşüm sayesinde hem okullara kazanıyor hem de devletimiz” dediler.