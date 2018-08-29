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29 Ağustos 2018 12:22

Okulların geri dönüşüme desteği karşılıksız kalmıyor

İzmit Belediyesi, başlattığı geri dönüşüm kampanyasına destek veren okullara malzeme yardımında bulunuyor.

Okulların geri dönüşüme desteği karşılıksız kalmıyor

29 Ağustos 2018 12:22


Türkiye çapında ilk ve tek olan okullara destek projesi ile geri dönüşüm kazandırıyor. İzmit Belediyesi tarafından okullardan toplanan ambalaj atıkları karşılığında okullara çeşitli, desteklerde bulunuluyor. Proje sayesinde okullar kazanıyor, öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor ve ülke ekonomisine geri dönüşümle katkı sağlanıyor. Okullardan alınan kağıt, karton, cam, plastik gibi atıklar hesaplanarak karşılığında okullara bilgisayar, yazıcı, fotokopi kağıdı gibi hediyelerde bulunuluyor.


İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son bir ayda geri dönüşüm projelerine destek veren 3 okula 215 paket A4 fotokopi kağıdı, 1 okula dizüstü bilgisayar ve 1 okula ise çok fonksiyonlu yazıcı hediye edildiği bilgisi verildi.




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