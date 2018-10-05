Okulun önündeki para tartışması kanlı bitti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir okulun önünde veliler arasında para yüzünden çıkan tartışmada bir kişi bıçaklandı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi'nde bulunan bir okulun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okul çıkışında iki kadın veli arasında para mevzusu yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olaya velilerin kocaları da dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T. isimli veli bıçağını çekerek Ali Ö'ye saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanan Ali Ö. olduğu yere yığıldı.

Bu sırada Ali Ö'nün yere düştüğünü gören vatandaşlar 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yaralıya ilk yardım yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Gölcük Devlet Hastanesine sevk edilen Ali Ö. daha sonra İzmit SEKA Devlet Hastanesine nakledildi.

Öte yandan bıçaklı saldırgan M.T. polis tarafından gözaltına alındı. Olay hakkındaki incelemeler devam ediyor.