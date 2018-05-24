Okuma-yazma seferberliği evlere kadar ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın çağrısı sonrası Türkiye genelinde başlayan okuma-yazma seferberliği Kartepe’de devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Kartepe Belediyesi KAR-MEK ilçe genelinde okuma-yazma bilmeyen vatandaşlara eğitim vermeye devam ediyor. Kurslar devam ederken bir yandan da belediye yetkilileri ilçe genelinde araştırma yapıyor. Kartepeli vatandaşların evlerine yapılan ziyaretlerde, okuma-yazma bilen ve bilmeyenler olarak tespiti yapılıyor. Yetkililer tarafından okuma-yazması olmayan vatandaşlar KAR-MEK kursları arasında bulunan okuma-yazma kursuna kayıtları yapılırken, kurslara katılamayacak durumda olanlar içinde evlerinde eğitim veriliyor.

Kurslara gidemeyecek durumda olanlar için eğitimlerin evlerde devam ettiğini dile getiren Başkan Üzülmez, “Kartepe ilçesi sınırları içerisinde okuma-yazma bilmeyenlerin tespiti için evler ziyaret edilerek uygulamalı tespitlerin yapılmasına devam ediliyor. Sağlık durumu el verenler okuma-yazma kurslarına giderken, kurslara katılamayacak durumda olanlar içinde evlerinde eğitim veriliyor. Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın kampanyasına gösterilen ilgi memnun edici. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın canlı yayında yaptığı çağrı sonrasında okuma-yazma kurslarına kayıtlarda ciddi oranda artış oldu. Kayıtlar sonrasında okuma-yazma bilmeyenlere gereken eğitimler verilmeye başlandı” dedi.