Ölümden saniyelerle kurtuldu

Bir vatandaşın ölümden adeta saniyelerle kurtulması ise dikkat çekti.

Kocaeli genelinde meydana gelen trafik kazaları sürücülerin dikkatsizliğini ve sabırsızlığını gözler önüne seriyor. Ömer Türkçakal Bulvarında yaşanan bir trafik kazasında, refüjde bekleyen vatandaşın, takla atan kamyonetin altında kalmaktan son arda kurtulması görüntülere yansıdı. Üzerine gelen kamyoneti son anda fark eden vatandaş, yaptığı hamle ile adeta ölümden kurtuluyor. Yağmur ile kayganlaşan yolda, süratli giden bir sürücü ise direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarpıyor. Perşembe pazarı kavşağında ise yasak olan yerden dönmeye çalışan bir sürücü kazaya sebep oluyor.