Ölümlü kazanın 9 yıl sonra yakalanan sürücüsüne adli kontrol

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kamyonetiyle çarptığı yayanın ölümüne neden olduğu iddiasıyla 9 yıl sonra yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2009 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Çelikoğlu Caddesi'nde Halit Kızılırmak isimli vatandaş, caddede yürürken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Kızılırmak'a çarparak ölümüne neden olan kamyonetin ve sürücüsünün kimliği belirlenememişti.

Olaydan 9 yıl sonra Gebze Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın incelemesi için tekrar soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan ve 2 ay süren incelemelerde Halit Kızılırmak'ın ölümüne neden olan aracın Hüseyin K. (40) isimli bir şahsa ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Hüseyin K. hurda toplarken yakalandı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahsın yapılan incelemelerinde Halit Kızılırmak'a çarptığı kamyonetin daha sonra tanınmaması için kasasını değiştirdiğini ve bir süre sonra satarak yeni bir kamyonet satın aldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin K. Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.