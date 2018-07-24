Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 16:23

Ölümlü kazayı film izler gibi izlediler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kola yüklü kamyonun önündeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ölümlü kazayı film izler gibi izlediler

24 Temmuz 2018 16:23

Çevredeki vatandaşlar kazayı adeta film izler gibi izledi.


Kaza 15.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu Halkevi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan D. idaresindeki 31 NR 090 plakalı kola yüklü kamyon, Ahmet Ç. idaresindeki 31 KMS 36 plakalı tıra seyir halindeyken arkadan çarptı. Bu esnada kamyonun arkasında olan 16 NE 982 plakalı otomobil de kola yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kola yüklü kamyonda bulunan Yunus Çoban’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yine aynı kamyonda bulunan Erhan D. ve Ahmet Y. yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayı film seyreder gibi izlediler


Olay yerinden geçen vatandaşlar kazayı adeta film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar ise sosyal medyadan canlı yayın yapmak için birbirleriyle yarıştı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Çoban Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, tır şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Halkevi mevkii İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla alakalı inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
  • Çarşamba
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç