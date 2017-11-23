Ömer Döngeloğlu Gebzelilerle buluştu

A.V” konulu sohbet programı ile Gebzeliler ile bir araya geldi.

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen programda Döngeloğlu Gebzelilere, Peygamber Efendimizin hayatında bilinmeyenleri anlattı. İslamiyet’i yaymak adına Peygamberimizin yaptığı savaşlardan bahseden Döngeloğlu, “Kafirlerin sayıları ne kadar çok olursa olsun, ne kadar fazla silaha sahip olurlarsa olsunlar, Allah her zaman onun yanındaydı ve yardım ediyordu” ifadelerini kullandı.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 24 Kasım Cuma günü GESMEK TSM Korosunun öğretmenler gününe özel vereceği konser ile devam edecek.