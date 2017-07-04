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04 Temmuz 2017 12:57

Ömer Halisdemir Parkı’na kafeterya

Körfez Belediyesi, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in isminin verdiği Çamlıtepe’deki ‘yaşam alanını’ vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirmeye devam ediyor.

Ömer Halisdemir Parkı’na kafeterya

04 Temmuz 2017 12:57


Körfez’in yeni ve modern yaşam alanı olarak vatandaşların hizmetine sunulan çok amaçlı parka, 15 Temmuz darbe gecesinin kahramanlarından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in ismi verilmişti. Körfez Belediyesi halkın hizmetine sunduğu yeni yaşam alanına birde kafeterya yapmak için çalışma başlattı ‘Çok amaçlı modern park’ olarak hizmet veren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı içerisinde konferans ve düğün salonu dışında bir de kafeterya yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kafeterya için çalışmaları başlatırken, kısa süre içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.




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