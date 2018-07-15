Ömer Halisdemir’in babası ve kardeşi Gebze’de şehitliği ziyaret etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de bir dizi program düzenleniyor. Kent meydanında saat 20.00’de başlayacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına katılmak üzere Gebze’ye gelen 15 Temmuz’un sembol isimlerinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile birlikte Gebze Şehitliği’ni ziyaret etti. Saygı duruşu, Kur’an tilaveti ve duaların okunduğu şehitlik ziyaretine şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Eke, Garnizon Komutanı Ramazan Uydaş, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de katıldı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından şehit aileleri ve ilçe protokolü Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki mevlide katıldı.