Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 12:46

Ömer Halisdemir’in babası ve kardeşi Gebze’de şehitliği ziyaret etti

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir, Gebze Şehitliği’ni ziyaret etti.

Ömer Halisdemir’in babası ve kardeşi Gebze’de şehitliği ziyaret etti

15 Temmuz 2018 12:46


15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde de bir dizi program düzenleniyor. Kent meydanında saat 20.00’de başlayacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına katılmak üzere Gebze’ye gelen 15 Temmuz’un sembol isimlerinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile birlikte Gebze Şehitliği’ni ziyaret etti. Saygı duruşu, Kur’an tilaveti ve duaların okunduğu şehitlik ziyaretine şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Eke, Garnizon Komutanı Ramazan Uydaş, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de katıldı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından şehit aileleri ve ilçe protokolü Çoban Mustafa Paşa Camii’ndeki mevlide katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç