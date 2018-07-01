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01 Temmuz 2018 11:51

Önce okula, sonra nikah masasına

İzmit Belediyesi tarafından açılan evlilik okulu, evlenecek çiftleri bilgilendirmeye devam ediyor.

Önce okula, sonra nikah masasına

01 Temmuz 2018 11:51


İzmit’te evlenecekler önce evlilik okuluna gidiyor, daha sonra nikah masasına oturuyorlar.


İzmit Belediyesi tarafından yaklaşık 3 yıl önce açılan evlilik okulunda, evlilik arifesindeki çiftlere, uzman psikolog tarafından iletişim, hukuk ve sağlık alanında eğitim veriliyor. Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Evlilik Okulundaki eğitimlerin her hafta Perşembe 18:00 - 20:00 saatleri arasında verildiğini söyleyen yetkililer, “Okulda ailenin milli, manevi ve toplumsal önemi yeni evlenecek çiftlere anlatıp gelecekte doğabilecek sorunlara engel olma, evlilikte iletişim konusunda bilinci artırma, aile yönetimi ve eş uyumu konusunda verilen eğitimlerle mutlu, huzurlu ve sağlıklı evliliğin temelleri atılıyor. Şimdiye kadar bine yakın çift okuldaki eğitimlere katıldı” dediler.


Eğitime katılan çiftler de evlilik okulunu çok faydalı bulduklarını belirterek İzmit Belediye Başkanı Prof. Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür ettiler.




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