Operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan uyuşturucu taciri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretİni yapmak suçundan aranan M.S. isimli şahıs Gölcük İlçe Jandarma ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı. Uzun çalışmalar sonrası M.S.'nin Gölcük'ün İhsaniye Mahallesi'nde bir kahveye girdiğini öğrenen ekipler, yaptıkları operasyon sonucu M.S.'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.S. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.