Organ bağışında bulunan aileler teşekkür belgesi ile ödüllendirildi

Kocaeli'de organ bağışında bulunan ailelerin teşekkür belgesi ile ödüllendirildiği törende konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “4 ay içerisinde ülkemizdeki yapılan sıralamada en çok organ bağışı yapan il unvanını aldık” dedi.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle organ bağışında bulunan aileler bir araya geldi. Düzenlenen programa katılan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli'de son 5 yıl içerisinde vefat eden yakınlarının organlarını bağışlayan ailelee teşekkür belgesi takdim etti. Programa Vali Aksoy'un yanı sıra,Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Kocaeli ÜniversitesiRektörü Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli'de faaliyet gösteren hastanelerin başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri ve yakınlarının organlarını bağışlayan aileler katıldı.

“Organ bağışında bulunan bütün ailelere teşekkürlerimi sunuyorum”

Törende konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, organ bağışının önemine değinerek, “Toplumun farklı kesimlerinde yapmış olduğum sohbetlerde insanlarımızın tereddütlerinin olduğunu gördüm. Bu sorunlardan birisi, ‘Organ bağışından dolayı bir sorun yaşar mıyım' düşüncesi olmaktadır. Bu konuyu sayın müftümüz konuyu çok güzel ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda yaptığı incelemeler sonrasında yaptığı açıklamalar var. Aslında bir sorun olmadığı, bir insanı sağlığına kavuşturmanın, ona bir yaşam vermenin önemini vurguladılar. Biz de bunları toplumda anlatabilirsek, insanların kafasındaki soru işaretlerini gidermiş oluruz. Burada olan aileler bu sorunları aşmış olan ailelerdir. Bu sözlerim tereddüt edenler içindi. Bu konuda devletin kuralları belli. Bu kurallar çerçevesinde hareket etmek durumundayız. Ben bu konuda, organ bağışında bulunan bütün ailelere tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“4 ay içerisinde ülkemizdeki yapılan sıralamada en çok organ bağışı yapan il unvanını aldık”

Daha sonra konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Kocaeli'de organ bağışının giderek arttığını belirterek, “Organ bağışı konusunda gerek toplumda farkındalık oluşturmak, gerekse hem kamu hem özel hem de özel hastanelerimizde organ bağışının çalışmalarını teknolojik bir şekilde yapıyoruz. Böylelikle ilimizdeki organ bağışı sayısı 25 bine yaklaşmış durumda. Özellikle 2018 yılında yaptığımız yoğun çalışmalar sayesinde son 4 ay içerisinde ülkemizdeki yapılan sıralamada en çok organ bağışı yapan il unvanını aldık. Ulusal bazda da il bazında da birincilik bizde. Aslında yaptığımız bu çalışmalar yetersiz. Ancak insanlarımızda kötü anlamda birçok görüşme var. Bu yanlış bilgileri kırıp, doğru bilgiler vermemiz lazım onlara. Bugün sayın Kocaeli Valimizin katılımıyla ilimizde son 10 yılda organ bağışında bulunmuş ailelerimizle bir araya geldik. Onlarla beraber yemek yedik ve onlara teşekkür anlamında bir yemek oldu” diye konuştu.

“Ailecek çok mutlu olduk onların yaşadıklarını gördüğümüzde”

2017 yılında organ hayatını kaybeden dedesinin organlarını bağışlayan Didem Bıdık, ailecek insanların yaşamlarına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “2017 yılı Şubat ayında dedemi beyin kanaması sebebiyle kaybettik. Bugün burada çok güzel bir amaç için buradayız. Kocaeli Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda biz de organ bağışında bulunan ailelerden olarak bir aradaydık. Dedemin böbrek ve karaciğerleri nakledildi. Çok acıklı bir olayda kendimizi çok güzel bir tarafta bulduk. Bu olayın dini tarafı da çok büyük. Şu an biz biliyoruz ki iki aile böbrek ve karaciğer nakliyle hayat buldu. Herkes bilsin ki aileler isterse iletişime geçebiliyorlar kendileriyle. Bizim bağış yaptığımız insanlar geldiler, teşekkür amaçlı. Ailecek çok mutlu olduk onların yaşadıklarını gördüğümüzde” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hayatını kaybettikleri aile üyelerinin organlarını bağışlayan ailelere, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından teşekkür belgesi verildi.