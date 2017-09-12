Ormana Hint keneviri eken 2 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Balaban Mahallesi’ndeki bir ormanlık alanlara Hint keneviri ekildiği bilgisi alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Ekilen alanın keşfini yapan jandarma ekipleri, şahısları yakalamak için takibini sürdürdü. Takip sonucunda 11 Eylül Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında yapılan operasyonda 457 kök kenevir ve kurumaya bırakılmış 10 bin 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi.