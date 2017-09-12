Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 14:52

Ormana Hint keneviri eken 2 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ormanlık bir alanda kenevir bitkisi ekerek uyuşturucu imal ettiği belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ormana Hint keneviri eken 2 kişi gözaltına alındı

12 Eylül 2017 14:52


Edinilen bilgiye göre, Balaban Mahallesi’ndeki bir ormanlık alanlara Hint keneviri ekildiği bilgisi alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. Ekilen alanın keşfini yapan jandarma ekipleri, şahısları yakalamak için takibini sürdürdü. Takip sonucunda 11 Eylül Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında yapılan operasyonda 457 kök kenevir ve kurumaya bırakılmış 10 bin 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yaptığı belirlenen 2 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç