Ormanya ailesine 5 kızıl geyik katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkını Kartepe Uzuntarla’da halkın hizmetine sunuyor. Bin 890 dönüm alana sahip parkta çeşit çeşit hayvanlar, yürüyüş parkurları ve dinlence alanları yer alıyor. Onlarca çeşit hayvan türü bulunan Ormanya’ya 5 kızıl geyik getirildi. Bursa geyik üretim merkezinden getirilen 5 kızıl geyik ve yeni gelen türlerle birlikte Ormanya’da 53 farklı türde 472 hayvan bulunuyor.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’ya Bursa geyik üretim merkezinden getirilen 5 kızıl geyik ile birlikte doğal yaşam alanının nüfusu arttı. Son bir ay içerisinde Ormanya ailesine Güney Amerika’da yaşayan deve türü olan Alpaka, siyah kuğu, siyah boyunlu kuğu, Avustralya kıtasında yaşayan Emu deve kuşu da katıldı.

Misafirlerin oldukça dikkatini çeken yeni türler Ormanya ailesine de renk kattı. Özellikle çocukların ilgisini çeken Emu deve kuşları ve alpaka develeri yoğun ilgi görüyor. Asil güzellikleriyle diğer hayvanları kıskandıran kuğular ve yeryüzünün en büyük geyik türlerinden olan Kızıl geyikler, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı Ormanya’da ziyaretçilerini bekliyor.

Doğal yaşam parkı Ormanya’da; kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan, yaban koyun, şamua, Anadolu dağ keçisi, yılkı atı, yaban koyunu, siyah kıl keçisi, minyatür keçi, tiftik keçisi, karakaya ve karagül koyunu, oklu kirpi, mardin beyaz eşeği, lama, deve, tavus kuşu, at, midilli atı, zebra, kuğu, yeşilbaşlı yaban ördeği, kızıl geyik ve sülün olmak üzere 53 türde 472 adet hayvan bulunuyor. Parkın içinde uzun yürüyüş yolları yer alıyor.

Hizmete başlayan ring seferleri Kirazlıyalı, Körfez, Derince, İzmit D-100 istikametinde gerçekleştiriliyor. Sefer saatleri hafta içi ve hafta sonu olarak düzenlendi. Ring seferleri Kirazlıyalı’dan hafta içi 09.30’da, hafta sonu da 09.00’da başlarken Ormanya’dan hafta içi 12.00’de hafta sonu da 11.00’de kalkıyor.

Kirazlıyalı’dan kalkıştan itibaren her duraktan yolcu alan ring aracı ara duraklarda yolcu indirme yapmadan Ormanya’ya ulaşım sağlıyor. Ormanya’dan kalkıştan itibaren ise ring aracı sadece yolcu indirme yapıyor. Ara duraklarda yolcu alımı yapmıyor. Bugünden itibaren sefere başlayan ring aracı ücretsiz olarak hizmet veriyor.