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26 Mayıs 2018 10:33

Ormanya yolu yenileniyor

Kartepe Uzuntarla’da yer alan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yol düzenleme çalışması yapılıyor.

Ormanya yolu yenileniyor

26 Mayıs 2018 10:33


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük doğal yaşam parkı Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı kente kazandırıyor. Bin 890 dönüm alana sahip, onlarca çeşit hayvan, yürüyüş parkurları ve dinlenme alanlarının yer aldığı parka rahat ulaşım için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ormanya’ya Uzuntarla’dan ulaşım sağlayan 309’uncu sokakta yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bir kilometrelik yol bölümünde yapılan çalışma kapsamında istinat duvarı ve beton duvar uygulamaları gerçekleştiriliyor. Yol bölümünde iki adet beton menfez oluşturuldu. Güzergahta 120 metre taş duvar çalışması yapılarak yol zemini sağlamlaştırıldı. Yolda 2 bin 700 ton pmt, 2 bin 700 ton da alt temel malzeme kullanılıyor. Zemin çalışmaları tamamlandığında yola 2 bin 900 ton sıcak asfalt serilecek.


Yol boyunca kaldırım çalışması da gerçekleştirilecek. Kaldırımlara 4 bin metrekare parke taşı döşenecek. Yolun devamında bulunan Ormanya’nın girişinde de daha sonra otopark çalışması yapılacak. 309 sokaktaki yol yenileme çalışması tamamlandıktan sonra Ormanya’ya ulaşım konforlu hale gelecek. D-100 ve Sakarya ve İzmit istikametinden gelen sürücüler D-100’ün altındaki dönüşü kullanarak buradan Ormanya’yaya rahatça ulaşabilecek.




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