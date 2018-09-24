Ormanya'da bilime büyük ilgi

Kocaeli Bilim Merkezi tarafından Ormanya'da düzenlenen ‘'Doğada Bilim'' etkinliğine 7-13 yaş aralığında 180 çocuk ve aileleri katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı Kocaeli Bilim Merkezi, hafta sonunda ‘'Doğada Bilim'' etkinliği düzenledi. Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da gerçekleştirildi. Etkinliğe 7-13 yaş aralığında 180 çocuk ve bazı aileler katılım sağladı.

Etkinlikte çocuklara, doğal yaşam parkı Ormanya'nın biyoçeşitliliği hakkında bilgilendirme yapıldı ve çocuklar bu çeşitliliği bizzat yerinde doğa gözlemi yaparak görme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen çeşitli atölyelerle çocuklar doğayı keşfetmenin keyfine vardı. Doğanın parmak izi atölyesinde kumaş yüzeye bitkilerin ve yaprakların form ve renklerinin doğal olarak aktarılmasının uygulamalı olarak gösterimi yapılırken, ekolojik tarım atölyesinde de minik kasa içerisinde oluşturulan bahçeye tohumların ekilmesi uygulamalı olarak çocuklara gösterildi.

Yaşam dönüşümdür atölyesinde doğal gübrenin nasıl oluşturulduğunu yerinde gören 180 çocuk, tozlaşma bahçesi atölyesinde ise böceklerin doğadaki görevlerini öğrendikten sonra polenlerin etrafa nasıl yayıldığını gösteren minik tozlaşma bahçesi yapımını görmenin ayrıcalığını yaşadı. Çocuklar ayrıca kelebek oluşumu ile ilgili bilgilendirme yapılan atölyede kelebek bahçesinin oluşturulmasını gerçekleştirerek doğal süreçlerin işleyişini pekiştirdi. Etkinliğe katılan çocuklar, son olarak harita yardımı ile yön bulmayı içeren Oryantiring yarışması ile günü tamamladı.