Ormanya’nın tanıtımı 5 bin kişilik iftarla yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye ve Kocaeli’ne kazandırdığı Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı ‘’Ormanya’’, iftar programına ev sahipliği yaptı. Kartepe’de bulunan Ormanya’da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, STK ve siyasi parti temsilcileri ile 5 bin vatandaşın katılımı ile düzenlenen iftara sanatçı Ömer Karaoğlu ezgileriyle katıldı. Programda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Derneği tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan balıklandırma projesinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Ormanya’nın tanıtımı ve iftar programı öncesi Başkan Karaosmanoğlu ve Genel Sekreter İlhan Bayram doğal yaşam parkına sülün bıraktı.

Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Cennet gibi bir ülkenin cennet bir şehrinde yaşıyoruz. Belki şehrimiz yıllarca hırpalanmış olabilir, ama biz son 16 yıldır toparladık. Şehrimizin her bir köşesini kucaklayarak hizmet verdik. Birçok atık ve arıtma tesisimizi kurduk. Artık bir gram atık suyu denizimize bırakmıyoruz. Tahrip etmeden, değiştirmeden ormanlarımızı halkımıza açtık. Doğal yaşam parkımızı görüyorsunuz geyikler, karacalar, tavşanlar, sülünler ve her türlü hayvan burada doğal ortamında ve özgürce yaşıyor. İleride geyiklerimizin ve diğer birçok hayvanımızın Ormanya içerisinde gezdiğini göreceksiniz” dedi.

Konuşmaların ardından okunan ezan ile birlikte katılımcılar, iftar yemeği yedi. Doğal yaşam parkı Ormanya’da bulunan kızıl geyik, alageyik, karaca, ceylan, yaban koyun, şamua, Anadolu dağ keçisi başta olmak üzere 49 türdeki 421 adet hayvanı ziyaret eden vatandaşlar, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkını çok beğendiklerini ifade ettiler.