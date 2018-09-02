Ortaburun Köyü’nde yol çalışmaları

Köy yollarında yenileme çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, köy merkezlerini ve bağlantı yollarını da düzenliyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ortaburun köyünde, 5 bin metrekarelik parke, 2 bin metre bordür ve parke yol çalışmalarını tamamladı. Çalışma ile köy meydanı ve köy içi yollara parke taşları döşendi. Köy sakinlerinin konforlu bir ulaşım sağlaması amacıyla yapılan çalışmalardan memnun olan vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçen ekibine teşekkür etti.