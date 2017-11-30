Ortağını tüfekle öldüren zanlıya müebbet hapis cezası

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Şemsettin köyünde 26 Temmuz 2016 tarihinde ortak iş yaşan iki şahıs arasında çıkan kavgada Mehmet Koruyucu isimli şahıs, 35 yaşındaki Cemalettin Çelik’i av tüfeği ile vurarak öldürmüştü. Olay ile ilgili karar duruşması Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Koruyucu, yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada sanık ve maktul avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan Koruyucu’yu müebbet hapisle cezalandırdı.