Ortaokula yapılan spot salonu inşaatı devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu'na kazandırılan spor salonu inşaatı hızla ilerliyor.

Pek çok okula spor salonu kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir spor salonunu da Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu'na yapıyor. Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilecekleri tesis, farklı spor dallarında da antrenman yapma imkânı verecek. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunacak spor salonu, öğrencilerin yaz-kış spor yapmalarını sağlayacak. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonda basketbol sahası ve voleybol sahası yer alacak. Diğer spor faaliyetlerinin yapılabilmesi için 3 ayrı saha kurulacak.