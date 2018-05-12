Osmanlı Belgelerinde Kocaeli kitabı kamuoyuna tanıtıldı

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Büyükşehir’in Kocaeli tarihine ışık tutacak kaynak eser niteliğindeki “Osmanlı Belgelerinde Kocaeli” kitabının tanıtımı yapıldı.

Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını “Osmanlı Belgelerinde Kocaeli” kitabının tanıtımı yapıldı. Dr. Şennur Kaya ve Süreyya Atilla Sağlamçubukcu tarafından kitabın içeriği ve yayına hazırlanışı katılımcılara anlatıldı. 1144 sayfalık dev eserde Osmanlı Arşivlerinde bulunan Kocaeli’ne ait belgeler bulunuyor. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde yapılan arşiv çalışmalarında milyonlarca belge arasından seçilen Kocaeli’ne ait Osmanlı Belgeleri bu kitapta toplandı. Kitap ile Osmanlı döneminde Kocaeli’ndeki sosyal hayat, imar faaliyetleri, ormanlar, tarım ve hayvancılık, ticari faaliyetler, fabrikalar, eğitim ve sağlık, muhacirler, vakıflar gibi konularına ışık tutulacak. Tarihi kaynakların, belgelerin orijinal nüshalarının ve Latince çevirilerinin yer aldığı eser Doç. Dr. Dündar Ali Kılıç, Dr. Şennur Kaya, Süreyya Atilla Sağlamçubukcu, Nuran Koltuk, Erdinç Şahin ve Hasan Fatih Yılmaz’dan oluşan ekip tarafından hazırlandı.

Dr. Şennur Kaya, Osmanlı Belgelerinde Kocaeli kitabında İzmit bölgesiyle ilgili ilk kez yayınlanmış belgelerin bulunduğunu belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Kocaeli Tarih Sempozyumlarında çok önemli tarih tebliğleri sunularak tarih çalışmalarına katkı sunulduğunun altını çizdi. Süreyya Atilla Sağlamçubukcu, Osmanlı Belgelerinde Kocaeli kitabının ana kaynaktan yapılmış ender eserlerden birisi olduğunu ifade ederek, Osmanlı Arşivinde 135 milyon belge ve defter üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi. Osmanlı belgelerinde Kocaeli’ndeki etnik yapı ve nüfus yapısının tapu tahrir defterleri incelenerek tespit edildiğini söyleyen Sağlamçubukcu, Kocaeli şehir tarihi açısından çok önemli bir eseri kültür hayatına kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konferans sonunda Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer tarafından konuşmacılara Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan kitap seti takdim edildi.