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28 Kasım 2017 22:18

Otelde üzerine çelik platform düşen çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir otelde oyun oynarken üzerine çelik platform düşen çocuk yaralandı.

Otelde üzerine çelik platform düşen çocuk yaralandı

28 Kasım 2017 22:18


Olay, Başiskele ilçesinde bir termal otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte otele tatile gelen A.K. (6), otelin lobisinde oyun oynadığı sırada çelik perdeye takılarak yere düştü. Daha sonra metrelerce büyüklükteki çelik çerçeveli perde A.K.’nin üzerine düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve ailesi hemen çelik platformu çocuğun üzerinden kaldırarak, olay yerine ambulans çağırdı. Yaralanan küçük çocuk ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun ailesi otel yönetiminden şikayetçi oldu.


Baba Ramazan K., otel yönetiminin sorumsuzluğundan dolayı oğlunun yaralandığını söyleyerek, “Ben sonuna kadar bunun üzerine gideceğim ve ihmali olan herkesten şikayetçi olup bir daha böyle bir şey yaşanmaması için hukuk mücadelesi vereceğim” dedi.




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