Oto hırsızlığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze İlçesi, İstanbul ve Düzce’de farklı tarihlerde oto hırsızlıkları yapan A.A.,V.K.,Y.Y.,O.A.,S.A.,T.Ö.,S.Ü.,M.İ. ve Y.Ç. olmak üzere toplamda 9 kişilik çete Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alınarak Gebze’ye getirilmişti. Gebze’ye getirilen zanlılar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilmişti.

Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan V.K, O.A, Y.Y, S.A, Y.Ç, S.Ü, M.İ. ve A.A. savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye gönderildi. T.Ö. ise savcılık sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan V.K, O.A, Y.Y, S.A, Y.Ç, S.Ü, M.İ. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.