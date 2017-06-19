Zanlılar Gebze Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Kocaeli’nin Gebze İlçesinde farklı tarihlerde oto hırsızlıkları meydana geldi. Meydana gelen hırsızlık olayları sonrasından vatandaşların şikayeti üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda çalınan araçların İstanbul Sultanbeyli’de bulunan bir tamirhanede “chance” işlemi yapıldıktan sonra piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Emniyet güçleri yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul’da ayrı adreslerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda A.A.,V.K.,Y.Y.,O.A.,S.A.,T.Ö.,S.Ü.,M.İ. ve Y.Ç. olmak üzere toplamda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyete götürülen zanlıların yapılan işlemlerinde daha önceden İstanbul ve Düzce’den de oto hırsızlığı olayına karıştıkları tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişilik çete Gebze Adliyesine sevk edildi.