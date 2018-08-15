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15 Ağustos 2018 15:24

Otoban Üstü Camii’nde çalışmalar devam ediyor

Körfez Belediyesi tarafından Hacı Osman Mahallesi’nde yapımına başlanan camide çalışmalar devam ediyor.

Otoban Üstü Camii’nde çalışmalar devam ediyor

15 Ağustos 2018 15:24

858 metrekarelik alana inşa edilecek olan cami 150 kişi kapasiteli olacak.


Körfez Belediyesi, vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda Hacı Osman Mahallesi TEM otoyolunun üst kısmında yer alan bölgede cami yapımı için proje hazırlanmış ve ihaleye çıkılarak inşa edilmesi için çalışmalar başlatılmıştı.


İhaleyi alan firma çalışmaları tüm hızıyla devam ettirirken, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Hacı Osman Mahallesi’nde başlatılan çalışma, belirlenen tarihe yetişecek şekilde ilerliyor.


858 metrekarelik alanda inşa edilecek olan Otoban Üstü Camii’nin 150 kişilik kapasiteye sahip olacak. Çevresi ise dikey bahçeler ile güzel bir görünüme kavuşturulacak” ifadelerini kullandı.




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