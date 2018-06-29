Otobüs sürücüsünün öldüğü kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi

Dün öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu üzerinde 121 no’lu özel halk otobüsünde meydana gelen ve sürücünün öldüğü kavgaya karışan Serhat B. (24) adliyeye sevk edildi. Kavga sonrasında otobüsten inen Serhat B.’nin eve gittiği, sürücünün öldüğünü arkadaşlarından öğrendikten sonra Derince Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu satıcılığı ve taciz suçlarından sabıkası olan ve uyuşturucu davasından yargılanmasının devam ettiği öğrenilen Serhat B., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı sorgusunda sürücüyü darp etmediğini aksine kendisinin darp edildiğini söylediği ortaya çıktı.