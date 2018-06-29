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29 Haziran 2018 15:50

Otobüs sürücüsünün öldüğü kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otobüs sürücüsünün ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından kaçan şahıs adliyeye sevk edildi.

Otobüs sürücüsünün öldüğü kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi

29 Haziran 2018 15:50


Dün öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu üzerinde 121 no’lu özel halk otobüsünde meydana gelen ve sürücünün öldüğü kavgaya karışan Serhat B. (24) adliyeye sevk edildi. Kavga sonrasında otobüsten inen Serhat B.’nin eve gittiği, sürücünün öldüğünü arkadaşlarından öğrendikten sonra Derince Polis Merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.


Uyuşturucu satıcılığı ve taciz suçlarından sabıkası olan ve uyuşturucu davasından yargılanmasının devam ettiği öğrenilen Serhat B., emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlı sorgusunda sürücüyü darp etmediğini aksine kendisinin darp edildiğini söylediği ortaya çıktı.




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