Otobüs sürücüsünün öldüğü kavganın şüphelisi tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu üzerinde 121 nolu özel halk otobüsünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında görev yapan 121 nolu otobüsün şoförü Hüseyin Göncü (37), İzmit’te bir duraktan parası ve otobüs kartı olmadığını söyleyen S.B. (24) adlı yolcuyu almıştı. Otobüse binen şahıs, şoförün hemen arkasında yüksek sesle konuşunca kendisini uyaran şoför ile tartışmıştı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olayda Hüseyin Göncü bir anda yere yığılarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından araçtan hızla inerek kayıplara karışan S.B. adlı inşaat işçisi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen S.B., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan S.B.’nin tutuklanmasına karar verildi.