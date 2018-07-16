Otobüsteki peynir bidonlarından eroin çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde narkotik ekiplerince durdurularak aranan bir yolcu otobüsünde, yolculardan birine ait peynir bidonları içinde eroin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine TEM otoyolu İzmit geçişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, şüpheli hareketler sergileyen bir yolcunun bagajında aramalarını yoğunlaştırdı. Bagaj kısmındaki yolcuya ait peynir bidonlarının içini açan ekipler, bidonların içine gizlenmiş halde 5 kilo 350 gram eroini ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.T. isimli şüpheli, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.